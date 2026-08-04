В Лазовском заповеднике Приморья инспектор разбудил медведя, спавшего на березе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Лазовском заповеднике участковый инспектор Дмитрий Ионуца во время пешего патрулирования разбудил гималайского медведя, который устроился на березе в забавной позе. Хищник прикорнул прямо на дереве, но инспектор случайно нарушил его сон. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Интересно, что Ионуца проходил в этом же месте менее чем полчаса назад, и тогда медведя там не было. Видимо, косолапый появился буквально в промежутке между патрулями. В Объединенной дирекции заповедника и нацпарка «Зов тигра» с юмором заметили, что этот медведь - будто люди каждое утро, а Дмитрий - будильник, который зовет на работу.

Напомним, поддержку Объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» оказывает Центр «Амурский тигр»: специалисты организуют обучающие семинары, проводят премирование лучших инспекторов и научных сотрудников, а также обновляют материально-техническую базу учреждения.

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