На Чукотке выберут лучшего народного участкового Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Чукотки смогут выбрать самого достойного полицейского. На полуострове дан старт ежегодному Всероссийскому конкурсу МВД России «Народный участковый – 2026». Его главная цель – не просто выявить лучшего, а укрепить доверие людей к полиции и показать, что за формой стоят живые люди, готовые прийти на помощь. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Участвовать в состязании за звание народного избранника могут не все. Конкурс – серьезное испытание для профессионалов. В нем принимают участие только опытные сотрудники, которые прослужили в должности участкового уполномоченного не менее трех лет и не имеют дисциплинарных взысканий.

Выбор победителя зависит от жителей Чукотки. Имена лучших определят простые граждане. Для этого на сайте УМВД России по Чукотскому автономному округу будет размещена подробная информация о каждом претенденте. Любой желающий сможет познакомиться с их биографиями, достижениями и послужными списками, а затем отдать свой голос за того, кто, по его мнению, наиболее полно отвечает высокому званию «народного» участкового.

Голосование пройдет в несколько этапов. Первый тур состоится с 11 по 20 августа. Второй этап намечен на 7-16 сентября. Участники, набравшие наибольшее число голосов, автоматически проходят в следующий тур. Имя победителя регионального этапа станет известно 17 сентября после подсчета всех голосов.

Торжественное награждение лучшего участкового и призеров конкурса пройдет в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.