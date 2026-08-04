Тайфун DOLPHIN может не дойти до Приморья Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мощный тайфун DOLPHIN, который 7 августа может накрыть японскую префектуру Окинава, вряд ли доберется до Приморского края. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, физических предпосылок для разворота циклона в сторону региона нет - слишком много препятствий. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Эксперт пояснил, что после пересечения 30-й параллели тайфуны обычно движутся по одному из двух сценариев: либо подчиняются ведущему воздушному потоку в тропосфере, либо выбирают путь самостоятельно. В случае с DOLPHIN ведущего потока над Желтым морем не будет, поэтому циклону придется искать дорогу самому. А тропические циклоны, предоставленные себе, чаще всего устремляются туда, где суша максимально прогрета и нет блокирующих факторов. Сейчас это перегретая территория Монголии. При этом тайфун неизбежно начнет терять энергию и постепенно разрушаться.

А вот Приморье для него непривлекательно - и на то есть веские причины. Охотское море весь июль и до сих пор охлаждает воздушные массы над Японским морем, а вдобавок усиливается блокирующее влияние охотоморского антициклона. Поэтому, по словам специалиста, выхода тайфуна на территорию края не ожидается. Правда, косвенное влияние на погоду Приморья теоретически возможно, но в ближайшие дни его тоже не прогнозируют.

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