В Приморье водителя фуры отправили в колонию за гибель женщины в ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье суд вынес приговор водителю большегруза, по вине которого в аварии погибла женщина и пострадал 12-летний ребенок. ДТП произошло еще в мае 2024 года, но только теперь виновный получил наказание. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд установил, что обвиняемый, управляя грузовиком Volvo с полуприцепом, ехал по трассе А-370 в сторону Владивостока. В районе поворота на поселок Западный он не справился с управлением, врезался в леерное ограждение, после чего его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Nissan Note. Удар был такой силы, что пассажирка японской машины погибла на месте, а 12-летний ребенок получил тяжелые травмы.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть человека, - и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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