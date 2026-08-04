На Сахалине 11 августа начнут выбирать народного участкового Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Сахалинской области предстоит сделать важный выбор. 11 августа на острове стартует ежегодный Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый – 2026». Это событие, которое объединяет полицию и общество, позволяя жителям самим оценить работу тех, кто каждый день стоит на страже их покоя.

Участковый – это, пожалуй, самый близкий к народу полицейский. Он знает свой участок досконально, первым приходит на помощь в сложных ситуациях и предотвращает правонарушения. Конкурс «Народный участковый» – это как раз возможность сказать спасибо лучшему из них и показать, что работа этих специалистов важна и заметна. Ежегодно лучшего определяют не начальники, а простые граждане – через интернет-голосование.

Состязание традиционно пройдет в три этапа. Первые два тура – региональные. С 11 по 20 августа на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области появятся анкеты всех кандидатов первого этапа. Любой житель сможет познакомиться с их послужным списком, достижениями и результатами работы, чтобы сделать осознанный выбор.

Те, кто наберет наибольшее число голосов, пройдут во второй этап, который состоится с 7 по 16 сентября. Финал определит сильнейшего на региональном уровне. Победитель представит Сахалинскую область на всероссийском финале, где встретятся лучшие участковые со всей страны. Заключительное голосование традиционно пройдет в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечают 17 ноября.

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