Из Хабаровска в Приморье вылетел Ми-8 МЧС на поиски пропавшего Robinson R44 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье продолжаются поиски пропавшего вертолета Robinson R44, который проводил мониторинг лесопожарной обстановки в Тернейском округе. Во вторник, 4 августа, из Хабаровска к месту вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту для усиления поисковой группировки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Напомним, сообщение о невыходе на связь воздушного судна поступило в центр управления в кризисных ситуациях еще днем 21 июня. На борту Robinson R44 находились два человека. При этом аварийный радиомаяк не сработал, что серьезно осложнило задачу поисковикам.

Сейчас мероприятия координирует Росавиация - работы ведутся в условиях труднопроходимой гористой местности. Ситуация остается на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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