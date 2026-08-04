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НовостиОбщество4 августа 2026 3:41

Из Хабаровска в Приморье вылетел Ми-8 МЧС на поиски пропавшего Robinson R44

Вертолет исчез в Тернейском округе 21 июня
Алина БОНДАРЕНКО
Из Хабаровска в Приморье вылетел Ми-8 МЧС на поиски пропавшего Robinson R44

Из Хабаровска в Приморье вылетел Ми-8 МЧС на поиски пропавшего Robinson R44

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье продолжаются поиски пропавшего вертолета Robinson R44, который проводил мониторинг лесопожарной обстановки в Тернейском округе. Во вторник, 4 августа, из Хабаровска к месту вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту для усиления поисковой группировки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Напомним, сообщение о невыходе на связь воздушного судна поступило в центр управления в кризисных ситуациях еще днем 21 июня. На борту Robinson R44 находились два человека. При этом аварийный радиомаяк не сработал, что серьезно осложнило задачу поисковикам.

Сейчас мероприятия координирует Росавиация - работы ведутся в условиях труднопроходимой гористой местности. Ситуация остается на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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