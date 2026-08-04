Туристам из Приморья посоветовали брать наличные при поездке в Китай Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Поездка в Китай сегодня требует не только продуманного маршрута, но и подготовки способов оплаты. Российские банковские карты работают с ограничениями - из рабочих остались только карты UnionPay одного российского банка, да и те подвергаются сбоям. О том, как не остаться без денег, рассказала Екатерина Заклязьминская, ученый-китаист, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По словам эксперта, самый надежный вариант - заранее обменять рубли на наличные юани в России. При этом полностью отказываться от безналичных расчетов не стоит - лучше иметь несколько вариантов.

Второй рабочий способ - китайские электронные кошельки, например, Alipay. Иностранцам зарегистрироваться там несложно, можно использовать российский номер телефона. Пополнять кошелек можно переводом с карты российского банка - деньги обычно приходят в течение нескольких часов, хотя формально срок зачисления указан до трех дней.

Для длительных поездок подойдет и третий вариант - открыть карту в местном банке, например, в ICBC. Для этого потребуются паспорт, китайская SIM-карта и российский ИНН, оформление занимает около часа. Эксперт предупреждает, что полагаться на один способ рискованно: карты отдельных российских банков сейчас сталкиваются с ограничениями со стороны китайского регулятора, поэтому использовать их как единственный вариант не стоит. Оптимальное решение - сочетать наличные, электронный кошелек и, при необходимости, местную карту.

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