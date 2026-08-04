Жительницу Артема осудят за сокрытие гражданства Испании Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 43-летней местной жительницы, которая не сообщила о наличии у нее гражданства Королевства Испания. Теперь женщине грозит штраф или обязательные работы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, в 2019 году россиянка получила паспорт Испании, но не исполнила обязанность, установленную законом: не подала уведомление о втором гражданстве в орган миграционного контроля, тем самым скрыла этот факт.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Ей инкриминируют статью 330.2 УК РФ, максимальное наказание по которой - штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.

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