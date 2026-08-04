Во Владивостоке умер ветеран Великой Отечественной войны Петр Тюрин Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке на 105-м году жизни скончался Петр Васильевич Тюрин - участник Великой Отечественной войны, прошедший через оборону Москвы, Сталинградскую и Курскую битвы. Ветеран был кавалером множества орденов и медалей за ратные подвиги. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В годы войны Петр Васильевич служил стрелком-радистом танка. Он воевал на танках БТ-7, БТ-20, Т-34 и ИС-122 «Иосиф Сталин», участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, громил фашистов в Орле, освобождал Восточную Европу. Был дважды ранен под Сталинградом. Сражался на Волоколамском направлении, Западном, 1-м Сталинградском, Белорусском и 1-м Украинском фронтах.

Среди его наград - ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», а также медаль Жукова.

В 1946 году демобилизовался, работал директором клуба в городе Искитим. В 1951-м был снова призван, на этот раз на войну с Кореей, и продолжал службу в армии в Приморском крае до 1973 года. У Петра Васильевича остались двое детей, пять внуков и четыре правнука. О времени и месте прощания сообщат дополнительно.

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