В Петропавловске-Камчатском в ДТП пострадали два водителя Фото: ДТП Камчатки

В Петропавловске-Камчатском 3 августа в 08:55 произошла авария на улице Кирпичной у дома №33. Женщина за рулем Toyota RAV4 при завершении обгона выехала на встречную полосу и столкнулась с Mitsubishi Delica, который двигался в противоположном направлении. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В результате ДТП пострадали оба водителя: 53-летний мужчина из «Мицубиси» и 62-летняя женщина, управлявшая «Тойотой». Оба получили телесные повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что обгон - один из самых опасных маневров. Прежде чем начать обгон, необходимо убедиться, что встречная полоса свободна на достаточном для маневра расстоянии. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

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