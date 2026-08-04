Сотрудница салона связи перевыпускала SIM-карты умерших в Приморье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудницы офиса мобильной связи, которая перевыпускала SIM-карты умерших граждан и передавала их данные за вознаграждение. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, в июле 2024 года работница салона, расположенного на площади Ленина, незаконно перевыпускала сим-карты, оформленные на уже умерших людей. Информацию об этих номерах она отправляла своему знакомому, получая за это денежное вознаграждение. Таким образом, она совершила неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение и действуя по предварительному сговору.

Уголовное дело завели по части 3 статьи 272 УК РФ и направили в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

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