Жителям Приморья рассказали о главных признаках поддельных полисов ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России участились случаи продажи фальшивых полисов ОСАГО - это направление стало одним из самых распространенных в страховом мошенничестве. Эксперты предупреждают: автовладельцы рискуют остаться без выплат при ДТП, если купят подделку. Руководитель блока защиты активов ВСК Олег Ручкин обозначил три главных маркера, по которым можно распознать аферистов. Об этом сообщает mosaica.ru.

Первый тревожный сигнал - слишком низкая цена. Если стоимость полиса существенно ниже среднерыночной, это повод отказаться от сделки. Для ориентира в РСА приводят статистику: средняя цена ОСАГО за первые пять месяцев 2026 года составила 7,6 тысячи рублей.

Второй маркер - подозрительный способ оплаты. Мошенники часто просят перевести деньги не на официальный счет страховой компании, а на реквизиты стороннего юрлица, ИП или даже карту частного лица. Также они стараются вывести клиента из официального цифрового контура, запрашивая сканы паспорта и СТС через личные сообщения в мессенджерах, минуя защищенные формы на сайте страховщика.

Третий и самый коварный нюанс - проверка полиса. Даже документ с корректным номером бланка может оказаться недействительным: мошенники используют реальные номера, зарегистрированные в Национальной страховой информационной системе, но привязывают их к другим автомобилям или страхователям с повышенной скидкой. Поэтому недостаточно проверить только номер, важно сверить в базе РСА VIN-код, госномер и ФИО. страхователя. Любая неточность делает документ недействительным. Если вы уже столкнулись с мошенниками, сохраните все доказательства, подайте заявление в банк и обратитесь в полицию.

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