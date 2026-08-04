На Камчатке экс-директор украла 80 тысяч рублей с карты предпринимателя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском перед судом предстанет 41-летняя местная жительница, работавшая коммерческим директором у индивидуального предпринимателя. Она обвиняется в краже денег с банковского счета своего бывшего работодателя. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, женщина в связи с исполнением трудовых обязанностей пользовалась банковской картой работодателя. Однако после увольнения она не вернула платежное средство, а, зная, что на счету есть деньги, в июне этого года обналичила их через банкомат. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемая полностью возместила похищенное.

Уголовное дело завели по статье «Кража с банковского счета» и направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Теперь бывшему директору грозит наказание по закону.

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