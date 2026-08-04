В Приморье полиция ищет мужчину, ударившего 13-летнего мальчика из-за мяча Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Фокино полиция проводит проверку по факту инцидента с участием несовершеннолетних. Поводом стала публикация в социальных сетях, на которую обратили внимание сотрудники органов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В полицию поступило заявление от местной жительницы: неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ее 13-летнему сыну и высказывал угрозы. Причиной конфликта стал мяч, которым играли подростки на детской площадке - он случайно попал в автомобиль мужчины.

Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению личности этого гражданина и всех обстоятельств произошедшего. Несовершеннолетнему уже выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято законное решение.

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