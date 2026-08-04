Суд отменил решение Росздравнадзора по продаже лекарства ребенку на Камчатке Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Камчатского края признал незаконным постановление Территориального органа Росздравнадзора, который прекратил производство по делу о продаже рецептурного лекарства несовершеннолетней в аптеке Петропавловска-Камчатского. Суд встал на защиту прав девочки и обязал пересмотреть решение. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Инцидент произошел в сентябре 2025 года в аптеке на улице Сахалинской. Фармацевт продала несовершеннолетней девочке препарат без рецепта врача, хотя лекарство числится в Государственном реестре как рецептурное. Мать ребенка обратилась в прокуратуру, факт продажи подтвердили кассовый чек, скриншот заказа и объяснения потерпевшей и ее матери.

Прокуратура начала дело об административном правонарушении и направила материалы в Росздравнадзор. Однако 27 февраля 2026 года ведомство прекратило производство, сославшись на недостаток доказательств: не было видеозаписи и контрольной закупки.

Прокуратура обжаловала это решение, и суд встал на ее сторону: чиновники не провели административного расследования, не истребовали дополнительные доказательства и не опросили свидетелей, ограничившись формальным выводом. Суд признал постановление незаконным, отменил его - решение уже вступило в силу.

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