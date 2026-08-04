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НовостиОбщество4 августа 2026 7:26

Суд отменил решение Росздравнадзора по продаже лекарства ребенку на Камчатке

Фармацевт отпустила рецептурный препарат без рецепта
Алина БОНДАРЕНКО
Суд отменил решение Росздравнадзора по продаже лекарства ребенку на Камчатке

Суд отменил решение Росздравнадзора по продаже лекарства ребенку на Камчатке

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Камчатского края признал незаконным постановление Территориального органа Росздравнадзора, который прекратил производство по делу о продаже рецептурного лекарства несовершеннолетней в аптеке Петропавловска-Камчатского. Суд встал на защиту прав девочки и обязал пересмотреть решение. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Инцидент произошел в сентябре 2025 года в аптеке на улице Сахалинской. Фармацевт продала несовершеннолетней девочке препарат без рецепта врача, хотя лекарство числится в Государственном реестре как рецептурное. Мать ребенка обратилась в прокуратуру, факт продажи подтвердили кассовый чек, скриншот заказа и объяснения потерпевшей и ее матери.

Прокуратура начала дело об административном правонарушении и направила материалы в Росздравнадзор. Однако 27 февраля 2026 года ведомство прекратило производство, сославшись на недостаток доказательств: не было видеозаписи и контрольной закупки.

Прокуратура обжаловала это решение, и суд встал на ее сторону: чиновники не провели административного расследования, не истребовали дополнительные доказательства и не опросили свидетелей, ограничившись формальным выводом. Суд признал постановление незаконным, отменил его - решение уже вступило в силу.

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