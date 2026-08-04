На Чукотке женщина ударила полицейского в глаз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре завели уголовное дело против местной жительницы, которая ударила сотрудницу патрульно-постовой службы полиции. Инцидент произошел в июле 2026 года днем у дома на улице Южной. Подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, осталась недовольна законными требованиями полицейской и нанесла ей удар рукой в область правого глаза. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Следственные органы завели дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.

В СК напоминают, что уголовная ответственность грозит за насилие не только над сотрудником полиции, но и над любым представителем власти 0 должностным лицом правоохранительного или контролирующего органа. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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