В Приморье 5 августа ожидается жара до +35 градусов Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 5 августа, погоду в Приморском крае будет определять атмосферный фронт. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем ожидаются небольшие и умеренные осадки, в отдельных районах - ливни. Ветер южный, умеренный. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Температура воздуха ночью составит +18…+23 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов, на побережье будет чуть прохладнее - до +25...+30 градусов.

Во Владивостоке прогнозируют переменную облачность и слабую морось, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью +19...+21 градус, днем +26...+28 градусов.

В Уссурийске осадков не ожидается, но утром возможен туман. Ветер южный, умеренный, а вечером усилится до сильного. Ночью +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33 градусов.

В Находке также преимущественно без осадков, ветер ночью слабый, днем юго-западный умеренный. Температура ночью +20...+22 градуса, днем +29...+31 градус.

Температура воды в Амурском заливе и заливе Посьета составит +22 градуса, в заливе Находка - +20 градусов.

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