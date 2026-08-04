В Уссурийске с клумбы с медведями украли гортензии и набросали мусор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске вандалы испортили одну из самых заметных городских клумб - ту, что с фигурами медведей на въезде в город. Неизвестные выкопали и украли несколько кустов гортензии, которые недавно высадили специалисты отдела по работе с зелёными насаждениями МКУ «СЕЗЗ». Вместо цветов на клумбе теперь валяются окурки и прочий мусор. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Растения должны были радовать глаз жителей и гостей города, но теперь клумба заметно опустела. Для полного разбирательства и поиска виновных подано заявление в полицию.

Городские власти обращаются к жителям: пока личное воспитание каждого позволяет совершать такие поступки, сделать Уссурийск красивым только силами специалистов не получится.

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