Школьница из Приморья рассказала Владимиру Путину о своем проекте. Фото: kremlin.ru

В Красноярске Владимир Путин встретился с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников. В числе лучших участников - 13-летняя Валерия Арифулина из Приморского края. Она родилась с нарушением слуха, пользуется кохлеарными имплантами и уже больше 10 лет занимается современной хореографией, многократно побеждая на всероссийских и международных конкурсах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На встрече с главой государства Валерия рассказала о своих проектах, достижениях и планах. Вместе со старшей сестрой она создала проект о слуховой реабилитации. Он помогает педагогам лучше понимать детей с нарушениями слуха. Школьница также подготовила научное исследование по этой теме и мечтает стать амбассадором «Большой перемены» для ребят с особенностями слуха.

Владимир Путин поздравил участников с завершением конкурса, поблагодарил наставников и отметил, что многие финалисты уже поступили в ведущие вузы страны или занимаются творчеством. В финале конкурса участвовали более 800 учеников из разных регионов России и старшеклассников из других стран. Программа включала деловые игры, тренинги и квесты. Победителей - 300 школьников 5-7 классов - ждет в августе «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию: одна группа проедет из Москвы до Владивостока, вторая - в обратном направлении.

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