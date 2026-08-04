Во Владивостоке агрессивный мужчина напал на медиков после вызова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту инцидента на улице Фадеева в Ленинском районе. Бригада скорой помощи оказывала медицинскую помощь гражданину в многоквартирном доме, а после завершения вызова к медикам подошел родственник пациента и начал вести себя агрессивно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сотрудники скорой помощи обезвредили и госпитализировали 37-летнего мужчину в стационар медицинского учреждения закрытого типа. На место прибыли полицейские, которые опросили очевидцев.

Правоохранители установили, что мужчина находится в России на законных основаниях. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, после чего будет принято законное решение.

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