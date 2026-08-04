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НовостиПроисшествия4 августа 2026 9:07

Во Владивостоке агрессивный мужчина напал на медиков после вызова

Родственник пациента мешал работе скорой помощи
Алина БОНДАРЕНКО
Во Владивостоке агрессивный мужчина напал на медиков после вызова

Во Владивостоке агрессивный мужчина напал на медиков после вызова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту инцидента на улице Фадеева в Ленинском районе. Бригада скорой помощи оказывала медицинскую помощь гражданину в многоквартирном доме, а после завершения вызова к медикам подошел родственник пациента и начал вести себя агрессивно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сотрудники скорой помощи обезвредили и госпитализировали 37-летнего мужчину в стационар медицинского учреждения закрытого типа. На место прибыли полицейские, которые опросили очевидцев.

Правоохранители установили, что мужчина находится в России на законных основаниях. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, после чего будет принято законное решение.

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