Прокуратура взяла на контроль дело об избиении подростка в Фокино. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Фокино прокуратура взяла на контроль проверку по факту причинения телесных повреждений 13-летнему подростку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Инцидент произошел 3 августа 2026 года на спортивной площадке у жилого дома на улице Постникова. По данным мониторинга соцсетей, 63-летний мужчина нанес удары несовершеннолетнему.

Прокуратура ЗАТО Фокино поставила на особый контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки. Правоохранителям предстоит выяснить все детали конфликта и дать правовую оценку действиям взрослого мужчины.

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