Жители трех домов на Гамарника и Постышева остались без воды во Владивостоке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура организовала проверку по факту длительного отсутствия холодной воды в трех многоквартирных домах Владивостока, расположенных на улицах Гамарника и Постышева. Информация об этом распространилась в социальных сетях, после чего надзорное ведомство оперативно отреагировало на жалобы горожан. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В настоящее время проведение аварийно-восстановительных работ и организация подвоза воды жителям поставлены на строгий контроль прокуратуры. Специалисты выясняют причины отключения и устанавливают, своевременно ли коммунальные службы отреагировали на проблему.

По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, чтобы восстановить права жителей и не допустить подобных ситуаций в будущем.

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