На Камчатке мужчина сдавал помещение под онлайн-казино Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завершено расследование уголовного дела против местного жителя, который сдавал помещение в центре Петропавловска-Камчатского под незаконные азартные игры. Обвиняемый действовал вне игорной зоны, используя интернет, и заработал на аренде более 7,8 миллиона рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, с августа 2020 года по июль 2025 года мужчина, распоряжаясь нежилым помещением на бульваре Рыбацкой Славы, не менее пяти раз сдавал его организаторам незаконных казино. В зале устанавливали от 13 до 34 компьютеров с доступом к запрещенному ресурсу, где посетители играли в виртуальные автоматы. Размер арендной платы варьировался от 10 до 250 тысяч рублей в месяц.

Фигуранта неоднократно допрашивали по предыдущим делам о нелегальных играх в этом же помещении, сотрудники полиции изымали технику, но мужчина продолжал сдавать зал новым арендаторам.

Преступную деятельность выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю. На деньги фигуранта - 500 тысяч рублей, 1 870 долларов США и 3 200 евро - наложили арест. Сейчас собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

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