На Камчатке женщина за деньги фиктивно поставила на учет 8 иностранцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском участковый уполномоченный выявил факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Как установило дознание, 40-летняя местная жительница, которая ранее уже трижды привлекалась за аналогичные преступления в 2023, 2025 и 2026 годах, в январе 2026 года оформила фиктивную регистрацию для 8 граждан одной из стран. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Женщина подделала договор безвозмездного пользования жильем и поставила иностранцев на учет по адресу на улице Ключевская, который ей не принадлежал. Никакого жилья она им предоставлять не собиралась и не имела такой возможности. За свои услуги злоумышленница просто получила денежное вознаграждение.

В отношении нее завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», максимальное наказание по которой до пяти лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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