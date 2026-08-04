Вдову ветерана Великой Отечественной войны избили и угрожали убить в Артеме Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье завели уголовное дело после нападения на вдову ветерана Великой Отечественной войны. Пожилая женщина пострадала от рук собственной падчерицы во время семейной ссоры в Артеме. Инцидент произошел 30 июля в доме на улице Концевой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, родственница в ходе конфликта применила к пенсионерке физическую силу и при этом высказала угрозу убийством. На место происшествия сразу вызвали врачей. Медики оказали потерпевшей необходимую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

После случившегося нападавшая не стала дожидаться приезда полиции и просто скрылась из дома. Сейчас следователи СКР дали поручение оперативникам найти беглянку и доставить к ним для допроса. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этой истории, а также выясняют причины, которые толкнули женщину на такой поступок в отношении пожилого человека.

Для получения полной картины произошедшего уже назначен ряд судебных экспертиз. Уголовное дело завели по двум статьям - за угрозу убийством и самоуправство.

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