В Приморье браконьер заплатил 210 тысяч за убитого благородного оленя Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приморском крае браконьеру, застрелившему благородного оленя, придется заплатить. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что охотник нарушил закон, причем попался он прямо на месте преступления. Охотинспектор обнаружил мужчину в охотничьих угодьях, когда тот перевозил фрагменты туши краснокнижного животного. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Разрешения на добычу копытных у нарушителя при себе не оказалось. За это его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на две тысячи рублей. Но на этом история не закончилась, ведь ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, оценили гораздо дороже - в 210 тысяч рублей.

Добровольно возмещать этот вред браконьер не захотел, и тогда в дело вмешалась прокуратура. Специалисты ведомства подали иск в Красноармейский районный суд, и судьи встали на их сторону, обязав мужчину выплатить всю сумму полностью.

Решение суда уже исполнено: деньги перечислены в бюджет Красноармейского района.

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