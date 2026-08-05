В селе Приморья полиция проверяет информацию о нападении собак на ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пограничном округе Приморья полицейские взялись за проверку сообщения, которое появилось в социальных сетях. Пользователи написали, что в селе Сергеевка бродячие или домашние собаки покусали несовершеннолетнего. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сотрудники полиции уже проводят комплекс проверочных мероприятий: они устанавливают личность пострадавшего ребенка, а также разыскивают его родителей или официальных опекунов.

По официальным данным, заявлений от жителей села пока не поступало, в медицинские учреждения с жалобами на укусы тоже никто не обращался, и телефонограмм из больниц не было.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

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