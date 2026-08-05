Во Владивосток не пустили больше 20 тонн угря из Китая Фото: Алексей ИВАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивосток не пустили большую партию рыбы из Китая. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приостановило ввоз 21 тонны жареного филе угря. Продукция прибыла в краевую столицу еще 29 июля, но уже на следующий день инспекторы нашли серьезные нарушения в документации и упаковке. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Партия предназначалась для компании из Московской области, которая и заказала этот груз. Однако, когда сотрудник ведомства начал осматривать товар, он обратил внимание на маркировку. На коробках и на самой потребительской упаковке оказалось не указано, сколько именно весит продукт: нет ни массы нетто вместе с соусом, ни без него. Кроме того, производитель не указал сорт рыбы. Это прямое нарушение сразу двух технических регламентов: «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Уже 30 июля ведомство приняло решение: дальнейшее движение груза приостановили. После устранения нарушений груз может быть принят к перевозке и реализации.

С начала этого года приморские инспекторы не допустили больше 100 партий иностранных продуктов.

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