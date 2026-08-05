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НовостиОбщество5 августа 2026 1:19

Во Владивосток не пустили больше 20 тонн угря из Китая

Россельхознадзор приостановил ввоз партии жареного филе
Алина БОНДАРЕНКО
Во Владивосток не пустили больше 20 тонн угря из Китая

Во Владивосток не пустили больше 20 тонн угря из Китая

Фото: Алексей ИВАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивосток не пустили большую партию рыбы из Китая. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приостановило ввоз 21 тонны жареного филе угря. Продукция прибыла в краевую столицу еще 29 июля, но уже на следующий день инспекторы нашли серьезные нарушения в документации и упаковке. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Партия предназначалась для компании из Московской области, которая и заказала этот груз. Однако, когда сотрудник ведомства начал осматривать товар, он обратил внимание на маркировку. На коробках и на самой потребительской упаковке оказалось не указано, сколько именно весит продукт: нет ни массы нетто вместе с соусом, ни без него. Кроме того, производитель не указал сорт рыбы. Это прямое нарушение сразу двух технических регламентов: «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Уже 30 июля ведомство приняло решение: дальнейшее движение груза приостановили. После устранения нарушений груз может быть принят к перевозке и реализации.

С начала этого года приморские инспекторы не допустили больше 100 партий иностранных продуктов.

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