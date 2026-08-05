Проезд к четырем селам Приморья перекрыт из-за переливов утром 5 августа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае утром 5 августа сохраняется сложная дорожная обстановка. Из-за обильных осадков в нескольких муниципалитетах до сих пор затруднен или полностью закрыт проезд к ряду населенных пунктов. Вода ушла не везде, и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В Хасанском округе по-прежнему проблемно добраться до села Гвоздево. Переливы на дороге достигают 40 сантиметров, но уровень воды уже пошел на спад. Легковым машинам проезд затруднен, однако водители могут воспользоваться альтернативной дорогой через поселок Посьет.

В Шкотовском округе ситуация серьезнее – мост в районе Новороссии полностью непроезжий. Объехать можно только через Новую Москву. Сейчас на месте работают 10 единиц техники Примавтодора, рабочие подвозят грунт, чтобы засыпать размывы и восстановить движение.

В Лесозаводском городском округе тяжело проехать легковым автомобилям на 12-м километре дороги между Пантелеймоновкой и железнодорожной станцией Прохаско. Там переливы достигли уже полуметра.

В Дальнереченском округе в районе села Ракитное движение разрешено только для машин весом до 5 тонн – они могут пользоваться аварийным мостом, остальным транспортом проезд закрыт.

Самая сложная обстановка сохраняется в Яковлевском округе. Там полностью нет проезда к селам Орлиное и Краснояровка. Причина – мощные переливы глубиной от 60 сантиметров до метра, и альтернативных путей объезда нет. Затруднен проезд для легковых автомобилей из-за множественных переливов глубиной до 30 сантиметров с 91 по 94 километр Кировский – Николо-Михайловка – Яковлевка.

В Черниговском округе полностью восстановили проезд к селу Абражеевка – вода там ушла, и движение больше не ограничено. Специалисты продолжают мониторить паводковую ситуацию на всех проблемных участках и обещают оперативно информировать жителей об изменении условий. Автомобилистов призывают по возможности воздерживаться от поездок в зоны подтоплений и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.