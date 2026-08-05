Суд во Владивостоке конфисковал 48 миллионов рублей у организатора азартных игр Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Уссурийска организовал подпольные азартные игры прямо в центре Владивостока. За несколько месяцев его преступный доход перевалил за 48 миллионов рублей. Прокуратура добилась, чтобы эти деньги ушли в государственную казну. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В феврале 2026 года Ленинский районный суд признал мужчину виновным в незаконной организации азартных игр с использованием оборудования вне специальных игорных зон. При этом преступление было совершено в составе организованной группы с использованием интернета, а доход признан особо крупным.

Как установило следствие, с июня 2024 года по февраль 2025 года осужденный вместе с сообщниками проводил игры в нескольких помещениях Владивостока. Игровые точки располагались на улицах Луговая, Стрелковая и Калинина. Все это время злоумышленники действовали скрытно, но их схему удалось раскрыть. Общий доход от незаконной деятельности превысил 48 миллионов рублей.

Прокурор Ленинского района не согласился с первым решением суда. В приговоре не была применена конфискация денежных средств, и надзорное ведомство обжаловало этот момент в апелляционном порядке. Приморский краевой суд изучил доводы прокуратуры и признал их обоснованными. Материалы уголовного дела отправили на новое рассмотрение, чтобы отдельно решить вопрос о судьбе заработанных преступным путем денег.

В итоге суд с учетом позиции прокурора постановил конфисковать все 48 миллионов рублей в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу. Что касается остальных участников преступной группы, то их уголовное дело пока находится на рассмотрении в суде. Им также предстоит ответить за содеянное по закону.

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