Сотрудники МЧС сняли с резиновой лодки семью с ребенком в бухте Приморья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье спасатели пришли на помощь семье с маленьким ребенком, которая не могла вернуться с морской прогулки. Инцидент произошел днем 4 августа в акватории бухты Триозерье. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Из-за внезапно усилившегося ветра и сильного волнения на море резиновая лодка с тремя людьми, включая ребенка, не могла самостоятельно добраться до берега.

Сигнал о происшествии поступил в центр управления в кризисных ситуациях. Спасатели МЧС России незамедлительно выдвинулись к месту. Им потребовалось некоторое время, чтобы обнаружить лодку в неспокойной воде. Сотрудники ведомства оперативно подошли к плавсредству и эвакуировали всех находившихся на борту людей. Их доставили на сушу в целости и сохранности.

К счастью, никто из туристов не пострадал во время этого происшествия. Медицинская помощь семье не потребовалась.

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