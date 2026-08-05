Андрей Воровский избран главой Петропавловска-Камчатского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском выбрали нового главу городского округа. Решением депутатов Городской Думы этот пост занял Андрей Викторович Воровский. До этого, с января 2026 года, он работал первым заместителем главы администрации и курировал вопросы городского благоустройства и коммунального хозяйства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Новый глава имеет солидное образование и большой управленческий опыт. В 2003 году он окончил Камчатский государственный педагогический университет по специальности «Педагог-психолог». А в 2012 году получил второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, освоив специальность «Государственное и муниципальное управление».

Трудовой путь Андрея Воровского начался еще в 1991 году. После окончания Петропавловск-Камчатского мореходного училища он работал на рыбодобывающих предприятиях Камчатской области. С 2003 по 2006 год занимался индивидуальным предпринимательством. Затем был главным инженером. С 2013 по 2016 год возглавлял муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского». После этого он перешел на работу в Городскую Думу, где с 2016 по 2022 год занимал должность заместителя председателя и руководил комитетами по бюджету и экономике, а также по местному самоуправлению и социальной политике.

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