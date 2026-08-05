В рыбном фарше из горбуши на Камчатке нашли бактерии кишечной палочки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке специалисты испытательной лаборатории обнаружили опасные бактерии в рыбном фарше. Проба мороженого продукта из горбуши исследовалась в рамках производственного контроля в Камчатском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору. Проверка прошла 27 июля 2026 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Фарш проверяли на соответствие сразу нескольким техническим регламентам: «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а также техническим условиям производителя. Лабораторные испытания охватили комплекс ключевых показателей. Специалисты проверили продукт на содержание токсичных элементов, полихлорированных бифенилов, нитрозаминов, радионуклидов, биогенных аминов и пестицидов. Также оценили органолептические свойства, паразитарную чистоту и широкий спектр микробиологических показателей.

По итогам всех испытаний в пробе фарша выявили колиформные бактерии, то есть бактерии группы кишечных палочек. Их присутствие в пищевой продукции является прямым нарушением микробиологических нормативов, установленных техрегламентом ЕАЭС.

Как поясняют специалисты, обнаружение таких микроорганизмов свидетельствует о нарушении санитарно-гигиенических требований. Это могло произойти на любом из этапов: при производстве, переработке, хранении или транспортировке рыбной продукции. Наличие данных бактерий говорит о недостаточном уровне производственной гигиены и повышает риск микробиологической порчи продукта.

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