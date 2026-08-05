Бастрыкин потребовал доклад по делу убитого охотниками подростка в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели 17-летнего подростка в Кузбассе. Трагедия произошла в лесном массиве недалеко от села Междугорное, где парня застрелили охотники. Трем мужчинам уже предъявили обвинение по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконная охота», расследование завершено. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Однако родственники погибшего не согласны с выводами следствия. Мать подростка настаивает на том, что выстрел был произведен с близкого расстояния с использованием фонаря и тепловизора. По ее мнению, в таких условиях охотники просто не могли перепутать человека с мелким животным. В Следственном комитете России подтвердили, что родственники опасаются, что виновные в смерти сына могут избежать справедливого наказания.

Именно эти доводы и послужили причиной для вмешательства главы ведомства. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области представить подробный доклад о результатах расследования.

Ситуация остается на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

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