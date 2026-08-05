Владимир Путин продлил гаражную амнистию до 2031 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении упрощенного порядка оформления гаражей и земельных участков под ними. «Гаражная амнистия» теперь будет действовать до 1 сентября 2031 года. Изначально срок этой программы истекал уже 1 сентября текущего года, однако механизм признали эффективным. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметил первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, за пять лет действия закона в собственность граждан оформлено порядка 746 тысяч гаражей. При этом заявлений от людей поступает очень много. По оценкам сенатора, еще около 500 тысяч гаражей на сегодняшний день могут попасть под этот механизм, и запрос у граждан остается достаточно большим.

Условия амнистии не изменились. Оформить в собственность можно только капитальные постройки, которые были возведены до 29 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. При этом гаражи должны находиться на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Для того чтобы стать полноправным владельцем, гражданам нужно обратиться в МФЦ или местные органы самоуправления. С собой необходимо принести любой документ, подтверждающий владение объектом. Кроме того, перед подачей заявления потребуется подготовить технический план участка и самого гаража, который составляют у кадастрового инженера.

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