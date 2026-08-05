МЧС назвало 19 официальных пляжей для безопасного купания в Приморье Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты ГИМС МЧС России зарегистрировали в Приморском крае 19 официальных мест для безопасного купания. Пляжи оборудованы в шести муниципальных образованиях региона, чтобы жители и гости края могли комфортно и без риска для жизни провести время у воды. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Больше всего официальных пляжей находится во Владивостоке. Это санаторий «Приморье» МВД России на улице Маковского, пляж ООО «Лотс» на Лазурном берегу, зона отдыха ИП Богуна на проспекте 100-летия Владивостока, пляж Центра дезинфекции на Садгородской, «Ривьера Лагуна» на Десятой улице и территория ВДЦ «Океан» на Артековской. Также в списке оказались несколько пляжей в Большом Камне, в том числе детские оздоровительные лагеря «Жемчужина» и «Алые Паруса» в микрорайоне Ильмовом.

В Находке и ближайших поселках под присмотром спасателей можно купаться на пляжах ООО «Бухта Отрада», ООО «Эстер», ООО «Рай», а также на территории детских лагерей «Альбатрос» и «Спартанец» в селе Анна.

В Хасанском районе официальными признаны зоны отдыха в селе Андреевка - это пляж физического лица Братченко на Школьной, а также два участка ООО «Бухта Троицы». Кроме того, в перечень вошли детский лагерь «Мечта» в Кировском районе, пляж в поселке Средний под Находкой и зона отдыха ООО «Велес» в Ольгинском районе у горы Зеленая.

МЧС России напоминает о простых, но важных правилах безопасности на воде. Категорически нельзя купаться в местах, не оборудованных для этого. Нельзя заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах. Спасатели предупреждают, что не стоит прыгать в воду с лодок и других плавсредств, а также заходить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения. Родителей призывают не упускать из виду детей во время купания.

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