Резкое похолодание до +8 градусов прогнозируют в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Приморскому краю больше не угрожает тайфун DOLPHIN, однако жителей региона ждет другое погодное испытание. Синоптики предупреждают о резком августовском похолодании, которое начнется уже в ближайшие выходные. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Виной всему мощный антициклон, сформировавшийся над Северным Ледовитым океаном. Он сместится на юг, к территории Приморского края, и принесет с собой холодную воздушную массу арктического происхождения.

Особенно сильно похолодание почувствуют жители северных и центральных районов края. Еще в четверг и пятницу, 6 и 7 августа, минимальная температура воздуха составит +20…+25 градусов, а максимальная местами достигнет +35 градусов. Но уже утром в субботу, 8 августа, столбики термометров покажут всего +12…+17 градусов. А в воскресенье, 9 августа, похолодает еще сильнее - до +8…+10 градусов. Дневная температура также заметно понизится и будет держаться в пределах +17…+20 градусов.

Перед наступлением холодов, в пятницу, через край пройдет холодный фронт. Он принесет с собой грозовые ливни. Однако после его прохождения погода улучшится. В выходные во Владивостоке синоптики обещают солнечную погоду, несмотря на низкие для августа температуры.

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