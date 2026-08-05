Около 28 тысяч жителей Владивостока остались без света 5 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Приморья организовала проверку по факту массового отключения электроэнергии во Владивостоке. Инцидент произошел 5 августа 2026 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ходе мониторинга социальных сетей надзорное ведомство установило, что из-за аварии на сетях без света остались более 28 тысяч жителей краевого центра.

Электричество пропало в домах, расположенных на улицах Русская, Давыдова, Магнитогорская, Чапаева, Чкалова, Лесная, Залесная, Каплунова, Невельского, Нейбута, Ладыгина и других.

В прокуратуре заявили, что проведение аварийно-восстановительных работ взято на особый контроль. Надзорное ведомство даст оценку тому, как соблюдаются требования законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей. Также будет проверено, уложились ли коммунальщики в нормативный срок устранения аварии. Фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль прокуратуры.

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