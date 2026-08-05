В Петропавловске-Камчатском двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома. Трагедия произошла 4 августа 2026 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, не удержался и упал вниз. С травмами его экстренно доставили в реанимационное отделение Камчатской краевой больницы, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Инцидент случился в доме на улице Кирдищева. В момент падения ребенок остался без присмотра взрослых. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и следователи СК России. Правоохранители осмотрели место, опросили родителей и очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.

По факту случившегося территориальный следственный отдел Следственного комитета по Камчатскому краю организовал доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В полиции также зарегистрирован материал проверки. Кроме того, прокуратура проводит свою проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике травматизма среди несовершеннолетних. По результатам всех проверок будет принято процессуальное решение.

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