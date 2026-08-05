Жителя Приморья осудили за похищение человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, который вместе с сообщником похитил мужчину. Преступление произошло в июне 2025 года возле одного из домов на улице Пионерской в селе Покровка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Подсудимый и его знакомый в ходе конфликта нанесли потерпевшему множественные телесные повреждения. После этого злоумышленники против воли затолкали мужчину в багажник автомобиля и повезли в сторону села Галенки.

В пути потерпевшему удалось самостоятельно открыть багажник изнутри. Он выпрыгнул из машины и скрылся от преследователей, тем самым сумев спастись. Уголовное дело в отношении второго участника преступления выделено в отдельное производство, его будут судить отдельно.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Октябрьского района признал подсудимого виновным. Речь идет о похищении человека с применением насилия, опасного для здоровья, и с использованием предметов в качестве оружия. Наказание назначено в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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