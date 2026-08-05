Отцу ученика выплатят 967 тысяч рублей за травму на крыльце школы на Камчатке Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке школа выплатит отцу своего ученика почти миллион рублей за травму, полученную на территории образовательного учреждения. Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу школы на решение Петропавловск-Камчатского городского суда и оставил его без изменений. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Инцидент произошел в прошлом году после окончания весенних каникул. Житель Петропавловска привел ребенка в школу, а на обратном пути, спускаясь с крыльца, поскользнулся и упал.

В результате падения мужчина получил серьезные травмы: закрытый перелом нижней трети большеберцовой кости и верхней трети малоберцовой кости со смещением. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, где его прооперировали. Две недели он находился под наблюдением врачей в стационаре, а затем более месяца лечился амбулаторно. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что отцу школьника был причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчина обратился в суд с иском к школе, требуя компенсации морального вреда и возмещения утраченного заработка. Петропавловск-Камчатский городской суд его требования удовлетворил и взыскал с образовательного учреждения 967 тысяч рублей. Однако школа подала апелляцию, настаивая на своей непричастности. Ответчик утверждал, что все необходимые меры для безопасности были приняты, а падение произошло из-за случайного стечения обстоятельств и грубой неосторожности самого потерпевшего, который спускался в обуви, не подходящей по погоде, и не держался за перила.

Судебная коллегия Камчатского краевого суда изучила материалы дела и не нашла оснований для отмены решения. Суд указал, что обязанность по надлежащему содержанию территории школы в зимний период, включая обеспечение нескользящего покрытия ступеней, лежит на самой школе. Ответчик не представил доказательств отсутствия своей вины. Выбор истцом демисезонной обуви не является грубой неосторожностью, а экспертиза на соответствие обуви сезону не проводилась. В итоге решение суда первой инстанции оставлено в силе. Если у школы не хватит средств на выплату, к субсидиарной ответственности привлекут Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

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