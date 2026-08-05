Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2026 5:34

Отцу ученика выплатят 967 тысяч рублей за травму на крыльце школы на Камчатке

Мужчина поскользнулся после весенних каникул
Алина БОНДАРЕНКО
Отцу ученика выплатят 967 тысяч рублей за травму на крыльце школы на Камчатке

Отцу ученика выплатят 967 тысяч рублей за травму на крыльце школы на Камчатке

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке школа выплатит отцу своего ученика почти миллион рублей за травму, полученную на территории образовательного учреждения. Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу школы на решение Петропавловск-Камчатского городского суда и оставил его без изменений. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Инцидент произошел в прошлом году после окончания весенних каникул. Житель Петропавловска привел ребенка в школу, а на обратном пути, спускаясь с крыльца, поскользнулся и упал.

В результате падения мужчина получил серьезные травмы: закрытый перелом нижней трети большеберцовой кости и верхней трети малоберцовой кости со смещением. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, где его прооперировали. Две недели он находился под наблюдением врачей в стационаре, а затем более месяца лечился амбулаторно. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что отцу школьника был причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчина обратился в суд с иском к школе, требуя компенсации морального вреда и возмещения утраченного заработка. Петропавловск-Камчатский городской суд его требования удовлетворил и взыскал с образовательного учреждения 967 тысяч рублей. Однако школа подала апелляцию, настаивая на своей непричастности. Ответчик утверждал, что все необходимые меры для безопасности были приняты, а падение произошло из-за случайного стечения обстоятельств и грубой неосторожности самого потерпевшего, который спускался в обуви, не подходящей по погоде, и не держался за перила.

Судебная коллегия Камчатского краевого суда изучила материалы дела и не нашла оснований для отмены решения. Суд указал, что обязанность по надлежащему содержанию территории школы в зимний период, включая обеспечение нескользящего покрытия ступеней, лежит на самой школе. Ответчик не представил доказательств отсутствия своей вины. Выбор истцом демисезонной обуви не является грубой неосторожностью, а экспертиза на соответствие обуви сезону не проводилась. В итоге решение суда первой инстанции оставлено в силе. Если у школы не хватит средств на выплату, к субсидиарной ответственности привлекут Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.