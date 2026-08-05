Во Владивостоке трамвай № 6 временно остановят из-за ремонта теплотрассы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке временно приостановят движение трамвайного маршрута № 6. Ограничения будут действовать с 22:00 сегодняшнего дня, 5 августа, до 6:00 7 августа. Причина - ремонт теплотрассы на улице Борисенко.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Работы находятся на финальном этапе обновления крупного участка. Коммунальщики меняют трубы и ремонтируют тепловые камеры. Этот участок давно требовал внимания. Рядом с местом проведения работ расположены детский сад и лицей, а местные жители неоднократно жаловались на парение, которое возникало из-за проблем с теплосетями.

Власти обещают завершить ремонт максимально быстро. Подрядчики трудятся в усиленном режиме, все необходимые материалы заготовлены заранее, чтобы не затягивать сроки перекрытия.

На время остановки трамвая пассажирам предлагают альтернативный маршрут. Вместо трамвая можно воспользоваться автобусом № 64, который следует по схожему направлению. Городские власти приносят извинения за временные неудобства и просят горожан с пониманием отнестись к вынужденным мерам, связанным с обновлением коммунальной инфраструктуры.

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