МЧС откачивает воду с улиц в селе Спасское после ливней в Приморье Фото: МЧС Приморья

В Приморье сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия комплекса опасных метеорологических явлений. Спасатели проводят работы по откачке воды с территорий в селе Спасское Спасск-Дальнего муниципального округа. Вода уходит с придомовых территорий частных домов на улицах Мельничной и Кировской. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ранее сотрудники чрезвычайного ведомства уже привлекались для аналогичных работ в этом районе. Они откачивали воду из подвалов шести социально значимых объектов, одного частного дома и территории городского парка в Спасске-Дальнем. Также помощь спасателей потребовалась жителям села Спасское: вода уходила с придомовой территории частного дома, нескольких подворий и с территории, прилегающей к автозаправочной станции.

Работы продолжаются, спасатели делают все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды для местных жителей. Ситуация остается на контроле МЧС.

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