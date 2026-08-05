Таможенники изъяли 1,3 миллиона рублей у водителя из Китая в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В пункте пропуска Полтавка уссурийские таможенники обнаружили крупную сумму незадекларированных денег у 56-летнего гражданина Китая. Мужчина следовал в Россию на грузовом автомобиле международной перевозки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

При проведении таможенного контроля инспекторы осмотрели кабину транспортного средства и ручную кладь водителя. В его сумке лежали наличные в размере 1 279 994,58 рубля. В эквиваленте эта сумма превысила 17 тысяч долларов США.

Водитель пояснил таможенникам, что вез деньги своему знакомому, директору компании, для ремонта склада в России. При этом мужчина заявил, что не знал о действующем законодательстве перемещения денежных средств и правилах таможенного декларирования. Вся сумма была изъята.

Напомним, что при пересечении таможенной границы ЕАЭС обязательному письменному декларированию подлежат наличные деньги на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Подача декларации не предполагает взимание пошлин и налогов, однако нарушение этого правила влечет ответственность.

В отношении иностранного водителя завели дело об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере от половины до двукратной суммы незадекларированных средств, либо конфискацию предмета правонарушения.

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