Грузовик перевернулся и рухнул на Lexus на проспекте в Находке Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В микрорайоне Южном Находки произошла авария с участием грузового фургона и премиального внедорожника. Инцидент случился в районе дома № 109 на Находкинском проспекте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика Hyundai Е-Mighty двигался с улицы Ленинградской в направлении Спортивной. В какой-то момент он наехал на бордюрный камень, из-за чего его транспортное средство опрокинулось прямо на стоящий рядом автомобиль Lexus GX.

Внедорожником управляла 34-летняя женщина. В момент столкновения ее машина стояла на встречной полосе проезжей части и ожидала разрешающего сигнала светофора, чтобы продолжить движение. В результате автоаварии оба транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, никто из участников дорожного движения не пострадал.

В отношении водителя грузового фургона сотрудники Госавтоинспекции уже составили административный протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. По ее результатам будет принято законное и обоснованное решение.

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