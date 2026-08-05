Суд Приморья вернул муниципалитету земли лагеря «Космос» на полуострове Де-Фриз Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье вступило в законную силу решение суда о возврате муниципалитету земель детского лагеря «Космос» на полуострове Де-Фриз. Прокуратура Надеждинского района добилась отмены сделок, которые были признаны незаконными. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

История началась еще в 2008 году, когда в результате незаконной приватизации 17 земельных участков и 17 объектов недвижимости общей площадью около 0,7 гектара выбыли из муниципальной собственности. Их выкупило физическое лицо за сумму более 11 миллионов рублей.

В дальнейшем эти участки неоднократно перепродавались и меняли своих владельцев, в итоге оказавшись в собственности трех граждан. Прокурор Надеждинского района обратился в суд с иском о признании сделок недействительными, истребовании имущества из чужого незаконного владения и возврате его в собственность муниципалитета. В ноябре 2024 года Надеждинский районный суд отказал в удовлетворении требований. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений. Однако прокуратура не согласилась и обжаловала его в кассационном порядке.

В ноябре 2025 года суд кассационной инстанции отменил состоявшиеся судебные акты из-за нарушений норм материального и процессуального права и направил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении суд первой инстанции уже удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Сегодня суд апелляционной инстанции согласился с этими выводами и оставил решение без изменения. Теперь исполнение судебного акта поставлено на контроль прокуратуры. Ранее по искам прокуроров в муниципальную и государственную собственность уже были возвращены пять детских оздоровительных лагерей.

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