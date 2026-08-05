Жару до +35 градусов и дожди ожидаются в Приморье 6 августа Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 6 августа, погоду на территории Приморского края продолжат формировать атмосферные фронты. На большей части региона пройдут небольшие и умеренные дожди, а в отдельных районах синоптики прогнозируют настоящие ливни с грозами. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер будет дуть южный и юго-западный, умеренный. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Температура воздуха ночью составит +20…+25 градусов, днем воздух прогреется до +30…+35 градусов. На побережье будет прохладнее - днем столбики термометров покажут +23…+28 градусов. Во Владивостоке прогнозируют переменную облачность, ночью и утром возможен туман и морось. Ветер южный и юго-восточный умеренный. Температура в краевой столице ночью составит +20…+22 градуса, днем - до +25…+27 градусов.

В Уссурийске осадков не ожидается, будет переменная облачность. Ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха опустится до +22…+24 градусов, а днем прогреется до +32…+34 градусов. В Находке также переменная облачность, ночью и утром возможна слабая морось и туман. Ветер слабый, днем - юго-западный умеренный. Температура ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31 градус.

Температура воды в Амурском заливе составит +23 градуса, в заливе Находка - +20 градусов, а в заливе Посьета - +24 градуса.

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