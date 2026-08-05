79-летний водитель погиб в ДТП в поселке Трудовое под Владивостоком Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Трудовое под Владивостоком произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в районе дома № 41 на улице Клары Цеткин. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, 79-летний мужчина находился за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero и двигался со стороны улицы Ботанической в направлении Пшеницына. В какой-то момент водитель потерял управление, после чего его автомобиль столкнулся с машиной Lexus HX 200 и леерным ограждением.

Спустя два часа после аварии пожилой мужчина скончался. Стаж его вождения составлял 37 лет. В момент столкновения других пострадавших не было, однако трагедия в очередной раз показала, насколько важно водителям следить за своим самочувствием за рулем.

По данным Госавтоинспекции Приморского края, за прошедшие сутки инспекторами дорожно-патрульной службы оформлено 38 ДТП. Из них четыре - с пострадавшими. Один человек погиб, восемь получили травмы. Всего повреждено 70 транспортных средств.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям воздерживаться от управления машиной при любом недомогании. Особое внимание ведомство уделяет безопасности пожилых автомобилистов. Водителям старшего возраста и их близким советуют перед поездкой проверять давление и принимать назначенные врачом лекарства, оценивать свои силы и воздерживаться от поездок при утомлении или головокружении, а также выбирать для поездок оптимальное время, избегая часов пик и плохой видимости. Родственникам рекомендуется деликатно следить за самочувствием пожилых близких и при необходимости предлагать альтернативные способы передвижения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.