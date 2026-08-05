Прокуратура начала проверку после нападения собак на девочку в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пограничном округе Приморья прокуратура организовала проверку по факту нападения бездомных собак на малолетнего ребенка. Инцидент произошел 4 августа 2026 года на пересечении улиц Колхозной и Переселенческой в селе Сергеевка. Три бродячие собаки напали на 7-летнюю девочку. В результате происшествия несовершеннолетней причинены телесные повреждения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Надзорное ведомство выявило информацию о случившемся в ходе мониторинга социальных сетей. Прокуратура даст оценку полноте мер, которые принимаются уполномоченными органами по отлову безнадзорных животных и обеспечению безопасности граждан. Также не останутся без внимания вопросы взыскания расходов на лечение пострадавшего ребенка и компенсации морального вреда.

Ход и результаты расследования уголовного дела, заведенного по статье «Халатность», находятся на контроле прокуратуры Пограничного района.

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