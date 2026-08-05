Более 14 миллионов рублей долга по зарплате накопил бетонный завод в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме прокуратура контролирует погашение долгов по заработной плате на предприятии по производству бетонных изделий. Руководство завода задолжало своим сотрудникам более 14 миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее прокуратура уже выявляла на этом предприятии факты несвоевременной выплаты зарплаты. Руководителя привлекли к административной ответственности. Несмотря на это, задолженность завода перед 203 работниками сейчас превышает 14 миллионов рублей. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, прокурор Артема Илья Горгаев вместе с руководителем краевого СК и уполномоченным по правам человека встретился с трудовым коллективом.

«В ходе встречи обсуждены вопросы соблюдения трудовых прав граждан, работникам даны ответы на все интересующие вопросы», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас погашение всей накопившейся суммы перед рабочими находится на контроле ведомства.

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